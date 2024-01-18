В Мексике поймана школьный психолог, совратившая ребенка девять лет назад

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Полиция Мексики задержала 34-летнюю Айрис Илиану Родригес — школьного психолога из США, которая девять лет назад совратила 11-летнюю школьницу и все это время скрывалась, сообщает издание People. Уточняется, что женщина передана правоохранителям из штата Техас.

Как пишет издание, согласно версии следствия, в 2015 году женщина вступила с сексуальный контакт с 11-летней ученицей одной из школ в городе Ларедо (штат Техас). По данным полиции, Родригес являлась сотрудницей детского психологического центра, где она «получила доступ к девочке под предлогом предложения рекомендаций и поддержки для нее». После совершения преступления психолог покинула США и скрылась в Мексике. Она входила в число десяти самых разыскиваемых преступников штата.

Подробности задержания Родригес пока не раскрываются, сообщает издание. Женщине предъявлены четыре обвинения, в том числе в похищении лица младше 17 лет и в сексуальном контакте с несовершеннолетним.

Ранее в Москве отправили под арест учителя истории, который признался в совращении школьницы. 27-летний педагог пробудет в СИЗО до 15 марта. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». При этом суд учел, что 14-летняя ученица пошла на контакт добровольно, поэтому мужчине инкриминируется более мягкая статья. О произошедшем родители пострадавшей узнали из ее переписки девочки с педагогом.