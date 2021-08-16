В Мексике откопали древние цветы для «Пернатого змея»

Археологи обнаружили в разрушенном городе Теотиуакане (Мексика) древние букеты. Возраст цветов составляет от 1800 до двух тысяч лет, передаёт портал Daily Mail. Находку откопали на глубине 18 метров под храмом, посвящённом Кетцалькоатлю (он же «Пернатый змей»). Божество являлось одним из важнейших для обитателей древней Мезоамерики.

Эксперты уверены, что растения вполне могли стать когда-то подношением мифическому существу, так как местные жители верили, что этот персонаж подарил человеку кукурузу и участвовал в сотворении людей. Серхио Гомес — сотрудник из Национального института антропологии и истории (Мексика) — подчеркнул, что стебли отлично сохранились.

Всего нашли четыре букета в очень хорошем состоянии. Они всё ещё связаны верёвками, вероятно, хлопковыми, — рассказал Гомес.

Гомес отметил, что он вместе с коллегами должен выяснить, кто сделал эти подношения. Историк предполагает, что ответ на данный вопрос найдётся в ближайшем будущем. Команда учёных почти 12 лет работает в Теотиуакане. Они просеивают древнюю почву, изучают скалы, пирамиды и руины дворцов, дабы найти подсказки о том, кто когда-то жил в этом районе. Город могли построить в 100 году до нашей эры. Населённый пункт, по предварительным оценкам, превратился в один из самых влиятельных регионов доиспанской Северной Америки, где жили почти 200 тысяч человек.

Ранее израильские историки во время раскопок в иерусалимском граде Давида нашли следы землетрясения времён Иудейского царства, описанного в Библии. Археологи уверены, что катаклизм произошёл примерно 2800 лет назад. Так, был обнаружен слой разрушений, в том числе кухонная утварь, сосуды для хранения, которые были разбиты при обрушении стен здания. Учёные подчеркнули, что так как признаков пожаров в развалинах не нашли, это не было преднамеренным событием и причиной обрушения постройки.