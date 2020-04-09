В Мексике от коронавируса умерли две беременные женщины

В Мексике выявлены первые случаи летальных исходов от коронавируса среди беременных женщин. Общее число жертв пандемии COVID-19 в стране возросло до 194, сообщило местное Министерство здравоохранения.
Заместитель министра Уго Лопес-Гател уточнил, что одной из умерших беременных женщин врачи успели провести кесарево сечение. У появившегося на свет мальчика некоторое время медики наблюдали проблемы с дыханием, малыш всё ещё подвержен риску,
Лопес-Гател добавил, что у обеих жертв коронавируса было ожирение. Кроме того, одна из пациенток страдала диабетом, другая — гипертонией.
Директор Института акушерства Роман Шмаков заявил, что беременность у инфицированной коронавирусом женщины протекает сложно. COVID-19 может спровоцировать преждевременные роды и привести к кесареву сечению, писал NEWS.ru.
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