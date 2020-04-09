В Мексике от коронавируса умерли две беременные женщины

https://static.news.ru/photo/a58b6cce-7b09-11ea-9413-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В Мексике выявлены первые случаи летальных исходов от коронавируса среди беременных женщин. Общее число жертв пандемии COVID-19 в стране возросло до 194, сообщило местное Министерство здравоохранения.

Заместитель министра Уго Лопес-Гател уточнил, что одной из умерших беременных женщин врачи успели провести кесарево сечение. У появившегося на свет мальчика некоторое время медики наблюдали проблемы с дыханием, малыш всё ещё подвержен риску, передаёт Reuters.

Лопес-Гател добавил, что у обеих жертв коронавируса было ожирение. Кроме того, одна из пациенток страдала диабетом, другая — гипертонией.

Директор Института акушерства Роман Шмаков заявил, что беременность у инфицированной коронавирусом женщины протекает сложно. COVID-19 может спровоцировать преждевременные роды и привести к кесареву сечению, писал NEWS.ru.