В Мексике обнаружили новые части ацтекской «башни черепов»

https://static.news.ru/photo/a9a977ac-3ca5-11eb-abf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Археологи нашли новые части так называемой башни черепов в Мексике. На этот раз были найдены ещё 119 человеческих черепов.

Башня была обнаружена в 2015 году. Изначально насчитали 676 черепов, которые были вмурованы в башню. Археологи считают, что данная постройка посвящена ацтекскому богу Солнца и войны Уицилопочтли и черепа могли принадлежать жертвам культа.

Башню могли построить между 1486-м и 1502 годом. Среди черепов присутствуют не только мужские, но и женские и детские сообщает «МК».

Государство ацтеков существовало на территории Мексики в XIV–XVI веках. В нём практиковались массовые человеческие жертвоприношения. Её завоевали испанские конкистадоры во главе с Эрнаном Кортесом.

Как писал NEWS.ru, около древнего города Помпеи археологи нашли останки знатного жителя и его раба, погибших во время извержения вулкана Везувий в 79 году.

Находка была сделана в загородной Чивите Джулиане. Тела лежали в подземной части дома. По оценкам специалистов, погибшему гражданину было порядка 30–40 лет, а его рабу — около 18–25 лет. На принадлежность молодого человека к низшему социальному статусу указывают повреждения позвоночника, характерные для тяжёлого физического труда.