В Мексиканском заливе обнаружили нефтяное пятно

Специалисты из США начали работы по ликвидации последствий разлива нефти у берегов штата Луизиана. Об этом сообщает The New York Times.
Масляное пятно площадью примерно 16 квадратных километров
Ранее сообщалось, что на Сахалине обнаружили утечку нефтепродуктов в океан. Разлив топлива произошёл в районе порта. Экстренные службы заявили, что угрозы распространения загрязнения нет. Акваторию портовой зоны обработали сорбирующими материалами. По словам местных властей, серьёзного ущерба удалось избежать благодаря своевременно принятым мерам. Министерством экологии Сахалинской области объём разлива топлива не уточнялся.