В Мексиканском заливе обнаружили нефтяное пятно

Специалисты из США начали работы по ликвидации последствий разлива нефти у берегов штата Луизиана. Об этом сообщает The New York Times.

Масляное пятно площадью примерно 16 квадратных километров было обнаружено со спутников в Мексиканском заливе у берегов штата Луизиана. Данный инцидент связывают с прошедшим ураганом «Ида». Специалисты-океанологи считают, что источником утечки послужил старый и заброшенный трубопровод, который получил пробоину во время нашествия стихийного бедствия. В район, где обнаружено пятно, направлены суда для очистки водной поверхности.

Ранее сообщалось, что на Сахалине обнаружили утечку нефтепродуктов в океан. Разлив топлива произошёл в районе порта. Экстренные службы заявили, что угрозы распространения загрязнения нет. Акваторию портовой зоны обработали сорбирующими материалами. По словам местных властей, серьёзного ущерба удалось избежать благодаря своевременно принятым мерам. Министерством экологии Сахалинской области объём разлива топлива не уточнялся.