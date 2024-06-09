В мексиканском клубе с шестиметровой высоты обрушился балкон, есть погибшие 15 человек пострадали и двое погибли при обрушении балкона в мексиканском клубе

Фото: Li Mengxin/XinHua/Global Look Press

Около 15 человек пострадали и двое погибли в результате обрушения балкона в ночном клубе Rich мексиканского города Сан-Луис-Потоси, сообщает издание Milenio. Балкон не выдержал веса людей и рухнул с шестиметровой высоты. ЧП произошло во время выступления музыканта Кевина Морено. Власти выяснили, что заведение не имело разрешений для проведения масштабного мероприятия.

Предварительно установлено, что причиной трагедии стало отсутствие контроля за толпой, пришедшей на концерт в клуб. В настоящее время вся площадь Plaza Alttus вместе с ночным клубом закрыта, ведется расследование и устанавливаются виновные в трагедии.

Одно из перил на третьем этаже здания поддалось давлению и вызвало эту трагедию, унесшую жизни двух человек. По имеющейся у нас на данный момент информации, около 15 ранены, некоторые из них серьезно, — сказал муниципальный чиновник Хорхе Эрнандес.

Ранее стало известно, что Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело в связи с обрушением горки на свадьбе в Биробиджане. В результате обрушения восьмиметровой горки на базе отдыха «Околица» в Биробиджанском районе пострадали семь человек. Происшествие случилось во время свадьбы.