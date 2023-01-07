Более десяти человек пострадали при столкновении поездов в метро Мехико

Фото: Соцсети

В Мехико при столкновении двух поездов в метро пострадали более десяти человек, сообщил глава МВД мексиканской столицы Марти Батрес. По его словам, при аварии погиб один пассажир. Еще четверо остались заблокированы в вагонах, написал Батрес в Twitter.

Мы уже на месте происшествия, известно о 10 раненых, доставленных в больницы, о четырех заблокированных людях, их спасают, и, по-видимому, об одном погибшем. Мы продолжим информировать, — написал Батрес.

О столкновении двух поездов в мексиканском метро ранее сообщила мэр Мехико Клаудия Шейнбаум. Градоначальник рассказала, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 11-летнему ребенку зажало голову на эскалаторе на выходе со станции МЦК «Окружная». По данным канала, врачи выявили у мальчика многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти, а также ушибы мягких тканей головы и лица.

До этого стало известно, что сотрудники безопасности Московского метрополитена задержали пассажира после того, как приборы указали на наличие у него взрывчатки. Частицы взрывчатого вещества были обнаружены на кроссовках мужчины.