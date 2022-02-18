В МЧС рассказали, как жители из Донбасса будут пересекать границу с РФ

Жители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик смогут пересекать пункты пропуска с РФ как на общественном, так и на личном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в министерстве рассказали, что границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с беженцами.

Жители из ДНР и ЛНР будут пересекать пункты пропуска с РФ как на общественном, так и личном транспорте, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что оперативная группа МЧС России, специалисты Минздрава и глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетели в Ростовскую область для работы с беженцами из Донбасса.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в пятницу сообщил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В МЧС ДНР сообщили об отправке первых автобусов с жителями Донецка в сторону границы с Россией. Всего планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. Сейчас в Ростовской области создали оперштаб по эвакуации гражданского населения Донбасса. По словам Пушилина, ситуация в Донбассе идёт к широкомасштабной войне.