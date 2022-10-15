В марте стартуют непрямые рейсы из Москвы в Никосию

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С марта следующего года авиакомпании начнут выполнять непрямые полеты из Москвы на турецкий север Кипра, сообщил глава Министерства общественных работ и транспорта самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы. Он подчеркнул в разговоре с порталом TV2020, что маршруты из Москвы до Эрджана через Анталью запустят две компании. О государственной принадлежности перевозчиков Арыклы не упомянул.

Полеты начнутся в марте. Перевозчики зарегистрировались в ТРСК с получением права совершать посадки на севере Кипра, — заметил министр.

Глава ведомства выступил за то, чтобы ТРСК стала партнером этих компаний. В этом случае, подчеркнул Арыклы, у турко-кипрской стороны будет право голоса. Он добавил, что считает необходимым создание собственной авиакомпании на севере Кипра.

ТРСК — частично признанное государство, которое занимает северную треть острова Кипр. Республика признана лишь Турцией, находится в зависимости от ее экономической, политической и военной поддержки. Анкара разместила на Северном Кипре контингент войск при поддержке ТРСК. Сама Республика Кипр и ООН считают ТРСК оккупированным государством.

В конце сентября РИА Новости со ссылкой на анонимного представителя российского посольства в Никосии писало, что Москва не ведет каких-либо переговоров по открытию прямого авиасообщения между Россией и Турецкой Республикой Северного Кипра.