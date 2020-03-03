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Неизвестные похитили из больницы Марселя две тысячи медицинских масок, сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что маски предназначались для врачей и пациентов хирургического отделения медицинского учреждения. Всем сотрудникам было направлено письмо, в котором подчеркивается, что эти средства защиты предназначены для использования только в профессиональных целях.

В настоящее время проводится внутреннее расследование, чтобы найти виновного или виновных, — говорится в сообщении.

При этом в больнице уверены, что остатков на складе вполне хватит для нормального функционирования больницы.

Агентство также сообщает , что во Франции количество зараженных достигло 204. Согласно последней информации, скончались четыре человека.

Как писал NEWS.ru, Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы медицинских масок в стране будут реквизированы и переданы медработникам и пострадавшим от коронавируса.

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