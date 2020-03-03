Неизвестные похитили из больницы Марселя две тысячи медицинских масок, сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что маски предназначались для врачей и пациентов хирургического отделения медицинского учреждения. Всем сотрудникам было направлено письмо, в котором подчеркивается, что эти средства защиты предназначены для использования только в профессиональных целях.

В настоящее время проводится внутреннее расследование, чтобы найти виновного или виновных, — говорится в сообщении.

При этом в больнице уверены, что остатков на складе вполне хватит для нормального функционирования больницы.

Агентство также сообщает, что во Франции количество зараженных достигло 204. Согласно последней информации, скончались четыре человека.

Как писал NEWS.ru, Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы медицинских масок в стране будут реквизированы и переданы медработникам и пострадавшим от коронавируса.

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