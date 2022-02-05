В Марокко умер мальчик, который провёл пять дней на дне колодца

В Марокко спасатели вечером 5 февраля вытащили из колодца глубиной 32 метра 5-летнего мальчика по имени Райян. Он провёл на дне пять дней. К сожалению, ребёнок умер. Об этом сообщил информационный портал Medias24.
Инцидент
За операцией по спасению мальчика наблюдали жители многих стран арабского мира. Трансляции и прямые включения вели ведущие телеканалы.
Однако спасти ребёнка не удалось. По информации марокканских СМИ, он получил травму головы.
Король Марокко Мохаммед VI позвонил родителям ребёнка и выразил им свои соболезнования.