В Марокко умер мальчик, который провёл пять дней на дне колодца

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В Марокко спасатели вечером 5 февраля вытащили из колодца глубиной 32 метра 5-летнего мальчика по имени Райян. Он провёл на дне пять дней. К сожалению, ребёнок умер. Об этом сообщил информационный портал Medias24.

Инцидент произошёл в деревне Игран провинции Шефшауэн на севере страны. Чтобы извлечь ребёнка из колодца, власти привлекли экскаваторы, которые в присутствии инженеров и топографов аккуратно извлекали слои грунта, чтобы избежать обвала. Задача усложнялась рисками оползней из-за характера почвы. Чтобы мальчик не задохнулся, ему спускали кислородные трубки.

За операцией по спасению мальчика наблюдали жители многих стран арабского мира. Трансляции и прямые включения вели ведущие телеканалы.

Однако спасти ребёнка не удалось. По информации марокканских СМИ, он получил травму головы.

Король Марокко Мохаммед VI позвонил родителям ребёнка и выразил им свои соболезнования.