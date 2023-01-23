В Марокко рассказали, сколько танков передадут Украине Марокко согласились передать Украине 20 танков Т-72Б, прошедших модернизацию в Чехии

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Власти Марокко заявили о готовности передать Украине партию танков Т-72Б советского производства, которые прошли модернизацию в Чехии, пишет портал Menadefense. Отмечается, что всего в пакет военной помощи Киеву могут быть переданы примерно 20 танков. В настоящее время бронетехника находится в мастерской армейской компании «Экскалибур» в Штернберке в Чехии.

Власти Марокко согласились передать Украине партию танков Т-72Б, прошедших модернизацию в Чехии. Примерно 20 танков выделили в качестве военной помощи неделю назад. Они также были замечены в мастерской армейской компании «Экскалибур» в Штернберке, — сказано в публикации.

Правительство страны рассчитывает таким образом избавиться от советской техники, чтобы получить американские танки М1А1 из военных запасов США.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявила, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша решит поставить Украине танки Leopard 2. Глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что к Берлину официально по этому вопросу еще не обращались. Она при этом не уточнила, будет ли Берлин против, если примеру Варшавы последуют другие страны Евросоюза.