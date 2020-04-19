В Марокко число заразившихся коронавирусом превысило 2,8 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/27c2f97a-827e-11ea-84cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Число новых случаев заражения коронавирусом в Марокко за минувшие сутки составило 170. Общее количество инфицированных по всей стране достигло 2855 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства, с 2 марта, когда в стране был зафиксирован первый случай заражения, от осложнений вызываемого коронавирусом заболевания умер 141 человек, выздоровели 327.

Правительство Марокко продлило до 20 мая режим чрезвычайного санитарного положения, введённый ранее сроком на один месяц, для противодействия пандемии коронавируса.

При этом в стране достаточно жёсткие правила карантина. Так, для выхода на улицу марокканцам надо иметь при себе официальное разрешение, которое позволяет ходить в магазины, аптеки, на работу, посещать клиники и больницы, автозаправочные станции. Кроме того, запрещено сообщение между городами. При этом с 7 апреля введено обязательное ношение защитных масок на улице. Нарушителям этих правил грозит тюремное заключение сроком от одного до трёх месяцев или денежный штраф.

NEWS.ru писал, что к 30 марта в Ботсване выявили первый случай заражения коронавирусом. Заразившиеся приехали из Таиланда и Великобритании.