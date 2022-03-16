Baza: в Мариуполе погиб один из идеологов полка «Азов»

Telegram-канал Baza сообщает, что российские военные уничтожили в Мариуполе одного из главных идеологов украинского националистического полка «Азов» Николая Кравченко. Журналисты ссылаются на друзей и командира Кравченко Андрея Билецкого.

В Мариуполе убит один из идеологов батальона «Азов» Николай Кравченко с позывным «Крук» («Ворон»). Об этом сообщают его друзья, а также командир «Азова» Андрей Билецкий, — сообщает портал.

Полк «Азов» (ранее батальон), а также подразделение спецназначения были сформированы в 2014 году из ультраправых националистов и радикальных болельщиков ультрас.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов. Кадыров отметил, что он будет выплачивать по $500 тысяч за каждого убитого командира бандеровцев, полка «Азов» или «дудаевского батальона шайтанов». Он призвал руководство ВСУ и СБУ объединиться с российскими силами, чтобы «вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины».