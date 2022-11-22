В малых АЭС увидели выход из глобального энергокризиса

Фото: Росатом/vk.com

Атомные станции малой мощности, позволяющие обеспечить предсказуемые и устойчивые цены на электроэнергию, необходимы для развития экономик отдельных стран в условиях глобального энергетического кризиса. Об этом заявил первый заместитель генерального директора Росатома — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

Атомные станции малой мощности — это очень надежное, очень адекватное решение, в том числе в условиях сегодняшнего энергетического кризиса, когда предсказуемость и стабильность энергоресурсов дает возможность развиваться любому государству, — подчеркнул Комаров, выступая во вторник на пленарном заседании международного форума «Атомэкспо-2022» в Сочи.

По его словам, малые АЭС — это не монополия России, такие проекты сейчас стараются развивать десятки компаний по всему миру. Но именно Россия стала пионером этого направления, отметил он. В портфеле госкорпорации есть набор проектов атомных станций малой мощности — от единиц до сотни мегаватт, российские специалисты движутся по пути их технологических и экономических улучшений, добавил Комаров.

Он также отметил, что решения в области малых АЭС, предлагаемые Росатомом, позволяют обеспечить устойчивое, бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей.