В Мали эстонские военные по ошибке обстреляли британских солдат

Эстонские военнослужащие, несущие службу на военной базе Гао в Мали, по ошибке открыли огонь по солдатам из Великобритании. Те при приближении к базе не выполнили предусмотренные в целях безопасности процедуры, никто в ходе инцидента не пострадал. Об этом сообщает издание Postimees.

Инцидент со стрельбой произошел, когда к военной базе приблизился микроавтобус с британскими военными. Эстонские солдаты, охранявшие базу, открыли огонь по машине, поскольку британцы не сообщили персоналу базы о своем приближении в соответствии с правилами, — сказано в сообщении.

Глава пресс-службы эстонских сил обороны Таави Каротамм подтвердил эту информацию. По его словам, солдаты страны верно выполнили все предусмотренные процедурой правила.

Ранее сообщалось, что развёртывание деятельности российской частной военной компании Вагнера в Мали будет иметь серьёзные последствия. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Отмечалось, что министр Вооружённых сил Франции Флoранс Парли обсудила данный вопрос с министром обороны мaлийского переходного правительства и пригрозила «международной изоляцией» страны, если власти Мали заключат контракт о партнёрстве с российскими наёмниками.

Ранее СМИ заявляли со ссылкой на дипломатические источники, что власти Мали заключили сделку с российскими наёмниками. Они якобы будут обеспечивать безопасность чиновников и обучать малийских военных. По неподтверждённым данным, в Мали отправятся до тысячи россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что в этой африканской стране нет российских военных.