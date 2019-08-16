https://static.news.ru/photo/ecea0284-c0f5-11e9-8a1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алан Уилсон/Wikimedia Commons

Ряд неправительственных организаций Малайзии призвал отменить запланированный в марте будущего года судебный процесс по делу о крушении Boeing на востоке Украине.

Согласно докладу, который представили Фонд глобального мира, Международное движение за справедливый мир и «Глобальные исследования» в Куала-Лумпуре, множество вопросов по данному инциденту до сих пор так и не были решены.

По словам руководителя Фонда глобального мира Чандары Музаффара, «необходимо предпринять другие шаги на случай, если выводы Совместной следственной группой (ССГ) являются ошибочными».

Он заявил, что малайзийские эксперты призывают организовать новое расследование, в рамках проведения которого будут учтены допущенные ССГ ошибки, а также «игнорирование определённых доказательств».

При этом Музаффар отметил, что нигде не упоминается об ответственности государства, которое не закрыло воздушное пространство для полёта пассажирских самолётов в зоне боевых действий, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что 14 августа Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. Следствие считает, что ракету, сбившую Boeing, доставили из России. В МИД РФ обвинения против Москвы назвали несостоятельными, а расследование — однобоким и предвзятым.