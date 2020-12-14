В Малайзии перехватили рекордную партию наркотиков

https://static.news.ru/photo/9c3ef66a-3e07-11eb-9d53-fa163e074e61_660.jpg Фото: IlkhaAgency/twitter.com

Силовики Малайзии изъяли самую крупную в истории страны партию наркотиков — свыше двух тонн метамфетамина на сумму более $26 млн.

Наркотик был расфасован в пакеты с чаем, которые находились в трюме прогулочного катера. Когда судном заинтересовались сотрудники береговой охраны, капитан на ходу выпрыгнул за борт, а силовикам пришлось догонять катер. Настигнуть судно им удалось только через несколько километров.

Предполагается, что наркотик был выработан в джунглях в районе границ Лаоса, Мьянмы и Таиланда. Эта территория получила название «золотого треугольника» и ранее была известна как крупнейший в мире источник героина и опиума. В последнее время там налажено производство синтетических наркотиков, сообщает ОТР.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владимирской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, расположенной в частном доме. На месте силовики нашли тонну запрещённых веществ синтетического происхождения. В продаже наркотиков через Сеть подозреваются трое мужчин. Все они задержаны с поличным.