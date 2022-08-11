Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сейчас «немедленная угроза» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отсутствует. При этом на заседании Совбеза ООН он оговорился, что ситуация может измениться в любую минуту, сообщает РИА Новости.