В МАГАТЭ заявили об отправке на Запорожскую АЭС миссии агентства Гендиректор МАГАТЭ Гросси: миссия агентства направляется на Запорожскую АЭС

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Запорожская атомная электростанция. Энергодар

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства для отправки на Запорожскую АЭС сформирована. По его словам, она прибудет в Энергодар на текущей неделе, сообщает ТАСС.

Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе, — цитирует агентство Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что целью миссии считается обеспечение безопасности и сохранности станции, которая является крупнейшим ядерным объектом Украины и Европы.

Ранее стало известно, что Рафаэль Гросси допустил возможность аварии на Запорожской АЭС. Он отметил, что станция работает, но не без трудностей. По его мнению, авария может произойти из-за постоянных сбоев с электроснабжением, а также из-за проблем с отработавшим топливом.