В МАГАТЭ высказались по поводу тяжелых вооружений на ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси: на Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений

Фото: IAEA/XinHua/Global Look Press

Рафаэль Гросси

На Запорожской атомной электростанции нет тяжелых вооружений, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, специалисты организации не видели такого оружия на объекте.

Там нет тяжелых вооружений. На станции наши эксперты не видели этого, – сказал Гросси.

Также глава МАГАТЭ отметил, что потенциальная опасность крупного ядерного коллапса на Запорожской АЭС остается реальной. Угроза сохраняется, несмотря на перевод реакторов на холодный останов, уточнил он.

Ранее ЗАЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Гросси уточнил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».

До этого генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что угроза аварии на Запорожской АЭС может исходить только от Вооруженных сил Украины. По его словам, в районе атомной станции еженедельно обезвреживается до 100 беспилотников, ВСУ бьют по Энергодару на протяжении последних нескольких месяцев.