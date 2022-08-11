В МАГАТЭ указали на отсутствие «немедленной угрозы» безопасности на ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси: сейчас «немедленная угроза» ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сейчас «немедленная угроза» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отсутствует. При этом на заседании Совбеза ООН он оговорился, что ситуация может измениться в любую минуту, сообщает РИА Новости.

По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует. Вместе с тем, ситуация может измениться в любой момент, — подчеркнул глава МАГАТЭ.

Он пояснил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС в последние дни резко ухудшилась. Повлияли на это обстрелы объекта. Гросси призвал «незамедлительно» прекратить боевые действия. Также он выступил за скорый приезд на станцию сотрудников МАГАТЭ.

Ранее стало известно, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил: если произойдет катастрофа на Запорожской АЭС, ответственность за это ляжет на западных покровителей Украины. Невозможно представить, каким окажется масштаб ядерной катастрофы, отметил он на заседании СБ ООН.