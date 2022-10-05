В МАГАТЭ сообщили о планах запустить один из реакторов на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская АЭС в Энергодаре

На Запорожской атомной станции планируется перезапустить один из шести ядерных реакторов, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем пресс-релизе. Отмечается, что в настоящий момент уже ведется подготовка к пуску пятого энергоблока, энергия от которого необходима для нужд самой станции.

ЗАЭС планирует перезапустить один из своих шести реакторов, которые в настоящее время все находятся в холодном останове. Старший украинский оперативный персонал проинформировал присутствующих на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ о том, что идет подготовка к пуску 5-го энергоблока на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд станции, — говорится в сообщении.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что для возобновления работы атомной станции потребуется некоторое время.

ЗАЭС отключили от украинской электросети в начале сентября. Работа последнего действующего реактора на станции была остановлена 11 сентября для его охлаждения и проведения ремонтных работ.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что запустить Запорожскую атомную электростанцию не представляет большого труда, однако важным условием возобновления работы станции является гарантия отсутствия обстрелов со стороны Украины.