В МАГАТЭ сообщили о новом отключении ЗАЭС от внешнего энергоснабжения МАГАТЭ: ЗАЭС вновь отключилась от внешнего энергоснабжения, работает на аварийных дизель-генераторах

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Запорожская АЭС

Запорожская АЭС вновь потеряла доступ к внешнему энергоснабжению и теперь полагается на собственные аварийные дизель-генераторы для охлаждения реакторов и реализации других важных задач по сохранению ядерной безопасности. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По информации документа, команда находящихся на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ сообщила, что «станция лишилась внешнего электроснабжения в 15:30 по местному времени (16:30 мск)».

«Росэнергоатом» 23 ноября сообщил о том, что в связи с очередными обстрелами Запорожской АЭС там была повреждена система охлаждения ядерного реактора. Как уточнили в компании, по отдельности подобные инциденты не представляют критической опасности, однако в совокупности они могут формировать «совершенно другую оценку ущерба и рисков».

Запорожская АЭС с весны 2022 года несколько раз отключалась от общей энергосети. Последний раз это случилось в начале ноября, на восстановление энергоснабжения ушло два дня.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ выпустили 11 крупнокалиберных артснарядов по ЗАЭС, еще 14 снарядов были выпущены утром 20 ноября. Представитель ведомства Игорь Конашенков пояснил, что стрельба велась из подконтрольного Киеву населенного пункта Марганец в Днепропетровской области.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Он назвал неприемлемыми атаки на объект атомной энергетики, охарактеризовав их «игрой с огнем».