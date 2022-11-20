Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. По данным ее экспертов, 19 и 20 ноября на площадке станции произошли взрывы. Гросси назвал неприемлемыми атаки на объект атомной энергетики, охарактеризовав их «игрой с огнем».

Новости от нашей команды вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем, — заявил Гросси.

Ранее советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что массированный обстрел со стороны ВСУ повредил стратегические объекты Запорожской атомной электростанции. По его словам, удары украинской артиллерии пришлись непосредственно по территории ЗАЭС.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео обстрела Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Он указал, что ядерная угроза исходит не от Москвы, а от Киева. Руководитель региона добавил, что пока международные организации «вовсю трубят» о ядерной угрозе со стороны России, ВСУ «беспрепятственно бьют по крупнейшей атомной электростанции в Европе».