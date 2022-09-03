В МАГАТЭ пообещали оставаться на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо Глава МАГАТЭ Гросси: миссия останется на ЗАЭС до тех пор, пока это необходимо

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Миссия МАГАТЭ будет оставаться на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Он отметил, что на станции на постоянном основе останутся два инспектора МАГАТЭ.

МАГАТЭ останется там до тех пор, пока это необходимо. Мы никуда не уходим, — сказал Гросси.

По его мнению, присутствие миссии на атомном объекте очень важно сейчас. При этом он выразил надежду, что на ЗАЭС не придется оставаться постоянно.

Я надеюсь, что настанет день не в отдаленном будущем, когда станция сможет нормально функционировать с ее обычными владельцами и операторами, а мы будем периодически посещать ее, как раньше, — резюмировал Гросси.

Ранее Гросси заявил, что в результате обстрелов физическая целостность конструкций Запорожской АЭС нарушена. Глава международной организации добавил, что миссия в ходе визита увидела на ЗАЭС всё, что планировала. В настоящее время на ЗАЭС работают шесть представителей МАГАТЭ.