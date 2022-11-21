В МАГАТЭ оценили степень повреждений Запорожской АЭС Эксперты МАГАТЭ: ключевое оборудование ЗАЭС в результате обстрелов не пострадало

Фото: magateorg/facebook.com

Ключевое оборудование Запорожской АЭС в результате обстрелов не пострадало. Угрозы ядерной безопасности нет. К такому выводу пришла группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства. Отмечается, что состояние шести блоков станции остается стабильным. При этом был зафиксирован ряд повреждений на территории АЭС.

Экспертная группа Международного агентства по атомной энергии сегодня оценила степень ущерба, нанесенного в результате интенсивных обстрелов в минувшие выходные на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Украины. <...> Несмотря на силу обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным, и не возникало непосредственных проблем с ядерной безопасностью, — говорится в сообщении.

По данным экспертов, состояние шести реакторных блоков станции стабильное, подтверждена целостность отработавшего и свежего топлива, а также всех типов радиоактивных отходов в хранилищах.

При этом были зафиксированы повреждения резервуаров для хранения конденсата, «вызвавшие нерадиоактивную утечку», ракетные удары «по главной дороге вдоль реакторов». Также эксперты отмечают, что от осколков пострадал трубопровод, приводящий сжатый воздух, и кровля одного из зданий.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о ракетных обстрелах Запорожской АЭС, которые были зафиксированы 19 и 20 ноября.

Также 21 ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ ведут обстрел Энергодара, где находится Запорожская АЭС, из тяжелой артиллерии НАТО. По его словам, прилеты зафиксированы в районе береговой линии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «украинские власти играют с огнем, продолжая провокации на Запорожской АЭС». Она отметила, что из-за обстрелов электростанции «ситуация балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа». По ее словам, на данный момент удалось избежать существенных повреждений ЗАЭС.