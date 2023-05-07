В МАГАТЭ оценили ситуацию в районе Запорожской АЭС Гендиректор МАГАТЭ Гросси: ситуация в районе ЗАЭС становится непредсказуемой и опасной

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и потенциально опасной. Станция сталкивается с вполне реальными угрозами ядерной безопасности, отмечается в его заявлении, размещенном на на сайте агентства.

Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии, — считает Гросси.

В заявлении также указывается, что присутствующие на ЗАЭС эксперты узнали о начале эвакуации жителей из близлежащего города Энергодар, в котором проживает большинство сотрудников станции. В связи с этим эксперты МАГАТЭ отслеживают ситуацию на ЗАЭС в свете «возможного влияния на ядерную безопасность».

Ранее Рафаэль Гросси сообщил, что в районе Запорожской АЭС взорвалась мина. По его словам, около атомной станции по-прежнему продолжаются военные действия. Присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ были вынуждены проследовать в укрытия из-за предупреждений о ракетной атаке, а вдалеке доносились звуки непрекращающихся обстрелов.