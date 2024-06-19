В МАГАТЭ объяснили, какие угрозы несет введение санкций против Росатома Гросси: введение санкций против Росатома может угрожать ядерной безопасности

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Введение санкций против российской госкорпорации «Росатом» может негативно повлиять на ядерную безопасность, заявил в беседе с агентством Укринформ глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, это связано с тем, что корпорация широко представлена во многих государствах.

Росатом — это компания, которая имеет значительное присутствие во многих странах мира. Поэтому, возможно, даже надлежащее введение санкций против Росатома может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, поскольку они поставляют топливо и предоставляют услуги во многих странах, — сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ напомнил, что госкорпорация занимает лидирующие позиции в области поставок ядерных реакторов. Он подчеркнул, что государства, где Росатом строит атомные электростанции, не могут просто так отказаться от них.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация не имеет достаточно данных, чтобы дать независимую оценку по поводу того, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Он утверждает, что дроны могут иметь запутанную траекторию и по обломкам оружия не всегда можно определить, чье оно.