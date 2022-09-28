В МАГАТЭ назвали причины взрывов у Запорожской АЭС МАГАТЭ: животные могли стать причинами трех взрывов у Запорожской АЭС

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Причиной трех взрывов наземных мин вблизи Запорожской АЭС могли стать животные. Такое предположение выдвинули в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Там подчеркнули, что взрывы не нанесли серьезного ущерба станции, но вновь обозначили риски безопасности.

В минувший вторник, 27 сентября, эксперты агентства сообщили о двух взрывах возле канала, по которому поступает вода для охлаждения реактора АЭС. Причина взрывов не называлась. В результате инцидента взрывной волной было выбито несколько окон на станции.

Животные, вероятно, стали причиной трех взрывов наземных мин вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине, не причинив серьезного ущерба, но еще раз подчеркнув потенциальные риски ядерной безопасности на объекте, — рассказали представители МАГАТЭ.

Еще один взрыв, согласно информации агентства, произошел утром 28 сентября в 50 метрах от ограждения станции. Такое развитие событий вызвало глубокую обеспокоенность генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. На минувшей неделе он начал переговоры с Россией и Украиной по поводу создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с Рафаэлем Гросси вопросы безопасности ядерных объектов на Украине, включая Запорожскую атомную электростанцию. Отмечается, что РФ намерена сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы принудить Киев прекратить обстреливать ЗАЭС.