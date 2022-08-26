В МАГАТЭ допустили риск аварии на ЗАЭС Гендиректор МАГАТЭ Гросси допустил риск аварии на Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси допустил возможность аварии на Запорожской АЭС в интервью газете Le Monde. Глава агентства отметил, что станция работает, но не без трудностей. В числе возможных причин аварии он назвал постоянные сбои с электроснабжением, а также проблемы с отработавшим топливом.

Объект функционирует, но с трудностями, так что в нынешних обстоятельствах сценарий аварии исключать нельзя. Постоянные перебои с электроснабжением, проблемы с отработавшим топливом, — заявил Гросси.

По его словам, представители МАГАТЭ рассматривали риски ядерных аварий на АЭС в Запорожье. Тем не менее, сотрудники агентства не ожидали, что ЗАЭС окажется в центре вооруженного противостояния.

Ранее Гросси заявил, что поездка представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может стать предпосылкой для постоянного присутствия ее экспертов на станции. По его словам, условия визита специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС обговариваются с Россией и Украиной в координации с ООН. Гросси также отметил сложность готовящейся поездки из-за продолжающихся боевых действий.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.