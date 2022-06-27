В Мадриде Байден призовет сателлитов к терпению Саммит НАТО в Мадриде обещает не быть традиционно рутинным

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Завтра в Мадриде тридцать стран — членов Североатлантического альянса будут всеми силами маскировать назревающие в недрах Блока противоречия. Обычно НАТО считалась инструментом, обеспечивающим американское присутствие в Европе и влияние США на общую континентальную повестку. На этот раз блок рискует официально стать заокеанским расходным материалом. И такое предчувствие настораживает прежде всего старых членов Альянса, сталкивающихся с восточноевропейскими «парвеню», надеющимися, что абсолютная лояльность заокеанскому властелину повысит их влияние по эту сторону Атлантики.

Парадокс ситуации заключается в том, что, когда Дональд Трамп требовал, чтобы союзники кардинально увеличили свои военные бюджеты и взяли бы на себя большую ответственность в сфере обороны, считалось, что он разрушает Альянс. Ныне же Джо Байден настаивает уже не только на широкомасштабной военной и экономической помощи Украине, но фактически предлагает союзникам гонку на выживание с Россией. Мол, кто первым рухнет под тяжестью навалившихся проблем. Естественно, никакой штатовской компенсации союзникам предложено не будет. Поскольку страдать предложено ради сохранения в целом определяющей в мире роли коллективного Запада.

Понятно, что подсвеченная со всех сторон «российская угроза» будет основным триггером всех принимаемых решений на саммите. Притом после объявления за океаном России экзистенциальной угрозой для США, то есть по факту своего существования, выше градус истерии поднимать уже некуда. Ясно, что «восточный фланг» во главе с Польшей потребует резкого усиления натовского присутствия вплоть до размещения вблизи наших границ американского ядерного оружия. Вновь будет поднят время от времени возникающий вопрос о создании совместных сил быстрого реагирования, который долгое время был откровенно ритуальным. На этот раз речь может пойти об их постоянной дисклокации на новых базах на «восточном» фланге.

Фото: Sgt. Tara Fajardo Arteaga/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более того, в заявлениях Варшавы, явно слетающей с катушек, уже приводилась мысль о возможности применения НАТО ядерного оружия. И не исключено, что старые члены Альянса потребуют более четко и ответственно сформулировать ядерную доктрину блока.

Интересен еще один аспект отношения НАТО к конфликту на Украине, поскольку в Киеве уже поспешили заверить, что хоть Украина и не член НАТО, но по совокупности оказанной ей массированной военной поддержки можно говорить о том, что она как бы де-факто уже входит в Блок. Этот опасный тезис наверняка будет поднят той же Польшей, ищущей повод для оккупации пяти западных областей Украины, которые в Варшаве считаются исторически своими.

Впрочем, в стратегическом плане куда более важным может выступить попытка официально расширить зону ответственности НАТО, которая по уставу организации расположена севернее Тропика Рака. Мы же помним, как при приеме в Альянс той же Испании долго обсуждался вопрос, даст ли НАТО гарантии безопасности Мадриду в случае угрозы для его североафриканских анклавов — Сеуты и Мелильи. И четкого ответа дано не было.

И вот теперь на свет появился новый военный блок AUKUS, объединяющий США, Великобританию и Австралию, и к котором могут примкнуть в перспективе Япония, Новая Зеландия и Южная Корея. Представители нового военного объединения приглашены и в Мадрид. Фактически через такое «перекрестное опыление» зона ответственности НАТО де-факто расширяется. Когда-то среди аргументов, отрицавших разумность вступления в НАТО России, приводился и такой: Альянс рисковал выйти напрямую на границу с Китаем. Теперь такая перспектива может опасно обозначиться.

Собственно, на фоне таких новаций и заморозка приема в Блок Швеции и Финляндии уже не будет выглядеть сенсацией. Ну а ловцы сенсаций иного рода будут внимательно следить за поведением Джо Байдена. Не споткнется ли на трапе самолета и не промахнется ли мимо протянутой руки Олафа Шольца.