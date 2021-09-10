В Мадриде арестовали бывшего главу внешней разведки Венесуэлы

В четверг в Мадриде был арестован экс-глава внешней разведки Венесуэлы Уго Карвахал. Бывший разведчик скрывался два года после решения испанских властей экстрадировать его в США. В Соединённых штатах он обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается на официальной странице полиции Испании в Twitter.

По данным испанских правоохранителей Карвахал после объявления о том, что он будет передан американскому правосудию тайно жил в окружении узкого круга лиц и почти никогда не покидал укрытия. Прокуратура США инкриминирует ему наркоторговлю, отмывание денег и сотрудничество с колумбийскими боевиками ФАРК. СМИ отмечается, что экс-разведчик был задержан при поддержке DEA (департамент по борьбе с оборотом наркотиков США).

Ранее сообщалось, что защита осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана будет настаивать на праве своего клиента отбывать наказание на родине. Представители интересов Уилана, рассказали, что ему не дают общаться с адвокатами по телефону. На данный момент, гражданин США отбывает 16-летний срок в одном из российских исправительных учреждений.