В Мадриде арестовали бывшего главу внешней разведки Венесуэлы

В четверг в Мадриде был арестован экс-глава внешней разведки Венесуэлы Уго Карвахал. Бывший разведчик скрывался два года после решения испанских властей экстрадировать его в США. В Соединённых штатах он обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается на официальной странице полиции Испании в Twitter.
По данным испанских правоохранителей Карвахал после объявления о том, что он будет
Ранее сообщалось, что защита осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана будет настаивать на праве своего клиента отбывать наказание на родине. Представители интересов Уилана, рассказали, что ему не дают общаться с адвокатами по телефону. На данный момент, гражданин США отбывает 16-летний срок в одном из российских исправительных учреждений.