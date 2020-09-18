В Мадрид возвращается частичный карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/18a5f224-fa7b-11ea-a803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

С 21 сентября в Мадриде на две недели вводятся частичные ограничения для сокращения темпов прироста числа заражённых коронавирусом. Такое решение приняло региональное правительство.

Как сообщает испанская газета El Pais, под ограничения попадают жители 37 районов, из которых 26 расположены в столице Испании, а остальные за её пределами. При этом между районами будет ограничено перемещение. Исключением станут посещение работы или школы, а также медицинских учреждений и больных родственников.

Отмечается, что при этом общественные парки будут закрыты, а вместимость магазинов и других коммерческих предприятий планируют ограничить на 50%.

Как писал NEWS.ru, рост числа заболевших коронавирусом среди молодых людей привёл к тому, что власти европейских стран начинают борьбу с развлекательными мероприятиями.

Сначала дискотеки запретила Испания, в конце июля работу ночных клубов ограничили в эпидемиологически неблагополучной Каталонии, а в середине августа меры расширили на всю Испанию. Италия запретила дискотеки, даже открытые, с 17 августа, в период отпусков.