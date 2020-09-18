В Мадрид возвращается частичный карантин из-за коронавируса

С 21 сентября в Мадриде на две недели вводятся частичные ограничения для сокращения темпов прироста числа заражённых коронавирусом. Такое решение приняло региональное правительство.
Как
Отмечается, что при этом общественные парки будут закрыты, а вместимость магазинов и других коммерческих предприятий планируют ограничить на 50%.
Как писал NEWS.ru, рост числа заболевших коронавирусом среди молодых людей привёл к тому, что власти европейских стран начинают борьбу с развлекательными мероприятиями.
Сначала дискотеки запретила Испания, в конце июля работу ночных клубов ограничили в эпидемиологически неблагополучной Каталонии, а в середине августа меры расширили на всю Испанию. Италия запретила дискотеки, даже открытые, с 17 августа, в период отпусков.
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