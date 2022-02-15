В Луганске предотвратили теракт

Сотрудники Министерства госбезопасности самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) предотвратили теракт в Луганске, сообщается на сайте ведомства. Взрыв самодельного взрывного устройства должен был быть произведён при проведении митинга, посвящённого Дню памяти участников боевых действий.

В ходе проведения обследования местности сотрудниками МГБ в мусорной урне возле памятника Воинам-интернационалистам было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, состоящее из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 г и поражающих элементов, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Представители ЛНР ранее заявили, что если Вооружённые силы Украины (ВСУ) решатся на наступление на юго-востоке, основной удар может прийтись на Светлодарскую дугу и Дебальцевское направление. В результате самопровозглашённые Донецкая и Луганская республики будут отрезаны друг от друга.

Для совершения терактов и различных провокаций украинские националисты занимаются подготовкой диверсантов, считает представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко. Он также отметил, что 11 и 12 февраля в Харькове состоялась закрытая встреча руководства националистических ячеек Украины для обсуждения деятельности диверсантов в Донбассе.