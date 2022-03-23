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В лондонском Олимпийском парке произошёл выброс газа

15:25, 23 марта 2022
В лондонском Олимпийском парке произошёл выброс газа Олимпийский парк королевы Елизаветы в Лондоне Фото: 10yearson.queenelizabetholympicpark.co.uk
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В Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне произошёл выброс газа, пишет РБК. Сообщается, что полиция оцепила весь район, а также эвакуировала жителей. В данный момент бригада врачей оказывает помощь пострадавшим с затруднённым дыханием.

Район оцеплён, жители эвакуированы. Врачи скорой оказывают помощь пострадавшим с затрудненным дыханием, — сказано в сообщении.

Данное происшествие произошло в аквацентре парка. Количество пострадавших не уточняется.

Российская спортсменка Елена Лашманова будет лишена золотой награды Олимпийских игр 2012 года в спортивной ходьбе на 20 километров. Кроме того, легкоатлетка лишится золотой медали чемпионата мира и получит новую дисквалификацию на два года.

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