В лондонском Олимпийском парке произошёл выброс газа

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Депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с NEWS.ru предложил признать в России руководство Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским террористической и нацистской организацией. Таким образом парламентарий оценил идею запретить в РФ националистические формирования соседнего государства — «Азов» и «Айдар».

Во-первых, почему только «Азов» и «Айдар»? А всякие «Днепры», «Донбассы», созданные Игорем Коломойским ещё в 2014-м и прочими украинскими олигархами. Не вижу смысла признавать отдельные организации. Давайте признаем правительство Зеленского...