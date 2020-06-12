В Лондоне ввели дополнительные меры безопасности на случай беспорядков

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Полиция вводит дополнительные меры безопасности на случай возможных беспорядков в Лондоне.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Скотланд-Ярда Баса Джавида. По его словам, в полиции пришли к выводу, что необходимо будет ввести статью 60 закона об общественном порядке 1994 года. Она даёт полиции право обыскивать любого человека.

Мы хотим, чтобы люди знали о том, что полицейские могут их остановить, поговорить с ними и, возможно, их обыскать, — цитирует его агентство.

Отмечается, что действие статьи 60 будет распространяться на значительную часть центра Лондона и длиться до двух часов ночи воскресенья.

Как писал NEWS.ru, 6-7 июня полицейские получили ранения в столкновениях с протестующими против расового неравенства в Лондоне. За последние несколько дней пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов.

На одной из улиц в полицейскую лошадь запустили велосипедом. Она испугалась, бросилась в толпу, сбросив с себя сотрудницу полиции. После этого лошадь галопом промчалась сквозь толпу, но после сама вернулась в конюшню. Жизни сотрудницы полиции ничего не угрожает.