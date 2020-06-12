В Лондоне тысячи протестующих вышли на демонстрации

https://static.news.ru/photo/50ab8120-ad82-11ea-bb90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тысячи протестующих, среди которых сторонники правых движений и антифашисты, вышли на демонстрации в Лондоне.

Демонстранты собрались у открытого в годовщину окончания войны в 1918 году кенотафа на улице Уайтхолл и у памятника Уинстону Черчиллю на парламентской площади. Участники акции поют гимн и скандируют «Англия».

Ранее сторонники правых движений и футбольные фанаты заявили, что приедут в столицу Великобритании, что защитить памятники английским историческим деятелям от вандализма.

Я сыт по горло тем, что власти две недели подряд позволяли вандализм по отношению к нашим национальным памятникам, — заявил лидер движения Britain First («Британия в первую очередь» — прим. NEWS.ru) Пол Голдинг.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция вводит дополнительные меры безопасности на случай возможных беспорядков в Лондоне.