Стало известно, какой фильм получил британский «Оскар» Фильм «Оппенгеймер» режиссера Нолана получил британскую премию BAFTA

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Киллиан Мерфи

Биографическая драма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана с самого начала была фаворитом премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которую также называют «британский „Оскар“». Кинолента не только признана «Лучшим фильмом», она получила награды в семи из 13 номинаций, на которые претендовала, пишет Hollywood Reporter.

Приз за «Лучшую режиссерскую работа» получил Кристофер Нолан. «Лучшая мужская роль» досталась Киллиану Мерфи, сыгравшему главную роль в фильме. «Лучшую мужскую роль второго плана» выиграл Роберт Дауни — младший. Также кинолента собрала призы за лучшую музыку к фильму, операторскую работу и лучший монтаж.

Второе место по числу наград заняла лента «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Эмма Стоун получила приз за «Лучшую женскую роль», были отмечены также визуальные эффекты, работа художника-постановщика, лучшие костюмы, макияж и прически.

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила Давайн Джой Рандольф за игру в комедии «Оставленные» Александра Пэйна.

Ранее сообщалось, что главными соперниками на получение премии Американской киноакадемии «Оскар» были фильмы «Оппенгеймер» и «Барби». Исполнитель роли Кена Райан Гослинг был возмущен тем, что в номинации не попали актриса Марго Робби и режиссер картины Грета Гервиг.