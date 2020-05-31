В Лондоне прошла акция протеста в связи с гибелью афроамериканца в США

Тысячи человек в Лондоне вышли на акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в США.
Отмечается, что британцы собрались на Трафальгарской площади, а также у здания американского посольства. Они скандировали лозунги, в которых требовали привлечь к суду виновных в гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Собравшиеся также требовали положить конец расовой дискриминации в США и чрезмерному применению силы при задержании подозреваемых американскими полицейскими.
Как
Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за убийства афроамериканца. По мнению протестующих, полицейский при задержании Флойда намеренно применил к нему удушающий приём, после чего тот скончался в больнице. Официальные данные вскрытия опровергают это, но семья покойного требует дополнительной экспертизы.
Как писал NEWS.ru, тысячи людей принимают участие в акциях протеста, проходящих в Канаде. Демонстранты выступают под лозунгами «Больше ни одной жизни темнокожего» и «Упразднить полицию».
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