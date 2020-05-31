В Лондоне прошла акция протеста в связи с гибелью афроамериканца в США

https://static.news.ru/photo/00e11cf4-a378-11ea-9dd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guilhem Baker/Global Look Press

Тысячи человек в Лондоне вышли на акции протеста в связи с гибелью афроамериканца в США.

Отмечается, что британцы собрались на Трафальгарской площади, а также у здания американского посольства. Они скандировали лозунги, в которых требовали привлечь к суду виновных в гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Собравшиеся также требовали положить конец расовой дискриминации в США и чрезмерному применению силы при задержании подозреваемых американскими полицейскими.

Как сообщает ТАСС, сотрудники лондонской полиции, следившие за порядком в ходе акций, задержали пять человек. Трое были задержаны за нарушение режима карантина и ещё двое — за нападение на полицейских.

Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за убийства афроамериканца. По мнению протестующих, полицейский при задержании Флойда намеренно применил к нему удушающий приём, после чего тот скончался в больнице. Официальные данные вскрытия опровергают это, но семья покойного требует дополнительной экспертизы.

Как писал NEWS.ru, тысячи людей принимают участие в акциях протеста, проходящих в Канаде. Демонстранты выступают под лозунгами «Больше ни одной жизни темнокожего» и «Упразднить полицию».