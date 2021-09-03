В Лондоне произошли столкновения противников вакцинации с полицией

Демонстранты, выступающие против мер правительства Великобритании попытались проникнуть в офис центра сертификации лекарственных препаратов. Все это сопровождалось дракой с полицией. Об этом сообщает Daily Mail.

В Лондонском районе Кэнэри-Уорф расположен главный офис фармакологического центра Великобритании. Толпа протестующих противников принудительных мер правительства попыталась проникнуть в здание государственного учреждения. Поданные британской короны хотели выразить свое недовольство деятельностью организации, которая, по мнению людей потворствует непопулярным мерам властей. По сообщениям полиции, некоторые констебли получили ранения от чрезмерно агрессивно настроенных лондонцев. Однако, несмотря на все усилия, протестующие в здание прорваться не смогли. Полиция сохраняет повышенную готовность.

Ранее сообщалось, что французы перестали доверитьсвоему лидеру Эммануэлю Макрону. Падение популярности президента Франции объясняется резким несогласием части французов с мерами правительства по борьбе с пандемией коронавируса. 28 и 29 июля порядка 150 000 человек вышли на протесты в крупных городах с требованием уважать свои гражданские права.