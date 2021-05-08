В Лондоне почтили подвиг советских воинов

https://static.news.ru/photo/db7bec14-b0cd-11eb-a009-96000091f725_660.jpg Фото: Pietro Recchia/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Лондоне 9 мая прошло торжественное мероприятие, посвящённое военному подвигу советского народа. Дипломаты и простые горожане пришли к мемориалу бойцам Красной армии и гражданским лицам, погибшим в ходе Второй мировой войны, чтобы возложить цветы, пишет ТАСС.

Церемония проходила с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер. В ней приняли участие сотрудники дипмиссий (России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и других). Помимо этого, на мероприятии присутствовали члены общественных и ветеранских организаций.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в обращении к собравшимся отметил, что сохранение памяти о павших советских солдатах является долгом всех стран-победителей. Он добавил, что в Британии чтят историческую память народа и не позволяют себе разрушение памятников.

Здесь серьёзно относятся к истории, к тому, что произошло во Второй мировой войне, и к победе Советского Союза, — подчеркнул дипломат.

Сегодня, 9 мая, он также отправится на военное кладбище в Олдершоте, где находятся захоронения советских военнослужащих. Также в этот день пройдёт праздничный онлайн-концерт по случаю Дня Победы, подготовленный Русским домом в Лондоне.

Ранее президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по окончании парада Победы на Красной площади почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Лидеры двух стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.