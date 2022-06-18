В Лондоне десятки тысяч человек устроили акцию против кризиса

Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press

Протестный марш устроили десятки тысяч человек в Лондоне против наступившего экономического кризиса. Участники акции требуют от правительства Бориса Джонсона принять более решительные меры для решения проблем населения, сообщает Sky News.

Демонстрацию организовал Британский конгресс тред-юнионов, на видео, которое транслирует телеканал, замечены видные оппозиционные политики, в частности лидер Лейбористской партии Анджела Рейнер. По подсчётам TUG, в Британии на протяжении почти 15 лет фактически не менялся размер окладов, а это в условиях инфляции приводит к реальному сокращению уровня доходов. По данным профсоюза, каждый работающий британец в среднем не досчитался около 20 тыс. фунтов, или $25 тыс., с 2008 года, так как рост зарплаты с 2008 года был минимален по сравнению с темпами инфляции.

Марш стартовал с 12:00 по местному времени с Портленд-плейс и завершится на Парламент-сквер напротив Вестминстерского дворца. Демонстранты несут плакаты и баннеры с призывом к Джонсону и членам кабмина подать в отставку. Среди протестующих — работники железнодорожной сферы, которые на следующей неделе устроят крупнейшую за 33 года забастовку. Она связана с решением отраслевых компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них.

Накануне лондонский центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, согласно которому Великобритания рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов. Инфляция в стране по итогам апреля разогналась до 9%, это самый высокий показатель за 40 лет. А по оценкам Банка Англии, к концу года она превысит 10%.

Ранее глава Конфедерации британской промышленности Тони Данкер заявил государственному телеканалу BBC, что политическая неопределённость, которая возникла из-за премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, может привести к экономической рецессии в стране. Он призвал власти как можно скорее принять меры, которые позволят увеличить уверенность бизнеса «в завтрашнем дне».