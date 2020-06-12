В Ломбардии у четверти сдавших анализ выявили антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/ff5436c2-ad6e-11ea-baea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антитела к коронавирусу обнаружены у четверти сдавших анализ жителей Ломбардии. Об этом заявило руководство итальянской области.

Как сообщила газета Il Messaggero, всего было проведено более 250 тысяч таких тестов. Среди более чем 161 тыс. человек антитела были выявлены у 25,6%. При этом в городе Бергамо среди девяти тысяч обследованных жителей антитела оказались у 57%.

Отмечается, что на Ломбардию, которая больше всего пострадала от пандемии, приходится треть из более чем 236 тысяч инфицированных в стране и половина от 34 тысяч летальных исходов.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 14 самолётов с российскими военными вирусологами и эпидемиологами. Они дезинфицировали пансионаты для пожилых людей в Ломбардии и принимали пациентов с коронавирусом в госпиталях Бергамо.

Ранее NEWS.ru писал, что российский врач-реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила быстрое распространение коронавируса в Италии наплывом гостей из Китая на Неделю моды и притоком футбольных болельщиков, которые ездили в Милан на матч между «Аталантой» и «Валенсией».