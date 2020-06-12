В Ломбардии у четверти сдавших анализ выявили антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу обнаружены у четверти сдавших анализ жителей Ломбардии. Об этом заявило руководство итальянской области.
Как
Отмечается, что на Ломбардию, которая больше всего пострадала от пандемии, приходится треть из более чем 236 тысяч инфицированных в стране и половина от 34 тысяч летальных исходов.
С 23 по 25 марта в Италию прибыли 14 самолётов с российскими военными вирусологами и эпидемиологами. Они дезинфицировали пансионаты для пожилых людей в Ломбардии и принимали пациентов с коронавирусом в госпиталях Бергамо.
Ранее NEWS.ru писал, что российский врач-реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила быстрое распространение коронавируса в Италии наплывом гостей из Китая на Неделю моды и притоком футбольных болельщиков, которые ездили в Милан на матч между «Аталантой» и «Валенсией».
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