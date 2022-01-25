В ЛНР заявили об активизации украинской армии

Украинская армия активизировалась в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко. По его словам, в ЛНР имеется достаточное число сотрудников, вооружения и техники для пресечения посягательств на целостность и безопасность республики, сообщает РИА Новости.

Подразделения Народной милиции находятся в постоянной боевой готовности и обладают достаточным количеством профессионально подготовленных военнослужащих, вооружением и техники, — сказал он.

Лещенко также рассказал о прибытии в Донбасс групп спецназа ВСУ, подготовленных британскими инструкторами. В свою очередь, разведка ЛНР зафиксировала рост интенсивности объёма передаваемой информации в радиосетях ВСУ.

Ранее Донецкая народная республика (ДНР) призвала украинских военных отказаться от боевых действий в Донбассе. В оборонном ведомстве ДНР подчеркнули, что в случае если Киев перейдёт к силовому решению конфликта в Донбассе, со стороны республики последует адекватный ответ, в результате чего армии Украины будет нанесён невосполнимый ущерб.