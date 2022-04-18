В ЛНР заявили о взятии под контроль города Кременная

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что город Кременная в Донбассе перешёл под контроль республики. По его словам, защищавшие населённый пункт националистические формирования Украины спешно оставили свои позиции и бежали, сообщает РИА Новости.

Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация сапёров ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода — заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала, — пояснил представитель оборонного ведомства республики.

Филипоненко добавил, что флаги ЛНР и России уже развиваются над зданием городской администрации. Он отметил, что это свидетельствует о взятии города под контроль.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие в ходе спецоперации последовательно освобождают территории Луганской и Донецкой народных республик, заявил 19 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. По его словам, военные проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.