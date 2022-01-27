В ЛНР заявили о присутствии американских наёмников в Донбассе

Начальник управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко заявил, что в Донбассе присутствуют наёмники из американской частной военной компании. Они были обнаружены в зоне операции Объединённых сил (ООС), сообщает РИА Новости.

В зоне операции Объединенных сил инструкторам находиться запрещено, однако мы неоднократно фиксировали их нахождение в зоне конфликта. Имеются достоверные сведения о присутствии в зоне ООС наемников из Academi, ранее известной как Blackwater, — сказал Лещенко.

По его словам, о том, что западные инструкторы готовят украинских силовиков, стало известно ещё в 2014 году и с тех пор не раз подтверждалось.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что не исключает возможности наступления украинских силовиков после прибытия главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в Донбасс в ближайшие дни. По его словам, Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в регионе. В частности, украинские силовики разместили зенитную установку в жилом районе города Попасная.

Он добавил, что за сутки Народная милиция ЛНР зафиксировала около 40 попыток украинских силовиков провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе.