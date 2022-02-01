В ЛНР заявили о намерениях ВСУ использовать авиацию при наступлении

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Украинские силовики планируют использовать авиацию в случае наступления в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко. По его словам, разведке стало известно о намерениях украинской армии. Заявления Филипоненко опубликованы в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

С началом наступления украинское командование планирует осуществить заброс в тыл нашей обороны тактический воздушный десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины, — сказал Филипоненко на брифинге.

Он добавил, что на полигоне в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Новоайдар с военнослужащими указанной бригады отрабатываются действия по десантированию 1-го батальона с привлечением вертолётов МИ-8.

Ранее власти ЛНР сообщили о пятикратном росте обстрелов за месяц со стороны ВСУ, чаще всего обстрелам подвергались Золотое-5 и посёлок Молодёжное. В результате обстрелов погибли два военнослужащих ЛНР.

Кроме того, начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что украинские спецслужбы при поддержке западных партнёров готовят постановочные телесюжеты о развязанных Донбассом и Россией военных действиях против Украины.