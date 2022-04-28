В ЛНР заявили о готовящихся провокациях Запада в Приднестровье

Виталий Киселёв / Фото kommunist_lnr/vk.com

Разведки США и Великобритании могут планировать провокации в Приднестровье, заявил РИА Новости помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв. По его словам, эти провокации направлены на то, чтобы побудить Молдавию и Украину к совместной ликвидации непризнанной республики. На чём основаны эти заявления, Киселёв не уточнил.

Я думаю, скорее всего, Ми-6, ЦРУ хотят сделать там большую провокацию в отношении Молдовы, чтобы Молдова вместе с Украиной ликвидировала полностью Приднестровье, — сказал Киселёв.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия должна оказать военную помощь Приднестровью в случае необходимости. По его словам, за обострением ситуации в этом регионе стоят США, которые заинтересованы в том, чтобы втянуть в затухающий украинский конфликт как можно больше других стран. Парламентарий подчеркнул, что такой ход событий способен ослабить Москву и одновременно послужить экономическим интересам Вашингтона.

В свою очередь полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что в Приднестровье предпринимается попытка вытеснить оттуда российские войска и передать территорию под контроль НАТО. Он также предположил, что таким образом Румыния планирует «поглотить» Молдавию, что может говорить о переходе НАТО от фазы оказания помощи к фазе непосредственного участия в конфликте.