Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выкачивает деньги из Запада своими лозунгами, передаёт ИА SM-News. Так, США помогают президенту и деньгами, и вооружением, обратил внимание Мирошник.

За лозунги он получает свои поставки. Вчера США заявили, что на миллиард перечислили частично денег и частично направят какой-то военной продукции. <...> В неделю по миллиарду, если не больше, капает Украине. А зачем им работать?! Зачем им экономика?! Они придумали «чудесный» вариант выкачивания денег из Запада, — уверен он.

Советник главы ЛНР также выразил мнение, что до 70% полученных денег «распиливается», потому что в военной обстановке это не проконтролировать.

Ранее Евросоюз впервые в истории профинансировал закупки и доставку вооружений в зону конфликта. Он перевёл €300 млн льготных кредитов Украине в качестве второго транша макрофинансовой помощи, сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Также сообщалось, что Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400 для борьбы с Москвой. Бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project Пол Колбе добавил, что взамен Анкара получит американские аналоги, а также возобновятся поставки F-35. Он напомнил, что покупка Анкарой российских вооружений вызвала резко негативную реакцию у Вашингтона.