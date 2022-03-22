В ЛНР заявили, что Зеленский выкачивает деньги из Запада
Советник главы ЛНР Мирошник: Зеленский выкачивает деньги из Запада
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:57, 22 марта 2022
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион МирошникФото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выкачивает деньги из Запада своими лозунгами, передаёт ИА SM-News. Так, США помогают президенту и деньгами, и вооружением, обратил внимание Мирошник.
За лозунги он получает свои поставки. Вчера США заявили, что на миллиард перечислили частично денег и частично направят какой-то военной продукции. <...> В неделю по миллиарду, если не больше, капает Украине. А зачем им работать?! Зачем им экономика?! Они придумали «чудесный» вариант выкачивания денег из Запада, — уверен он.
Советник главы ЛНР также выразил мнение, что до 70% полученных денег «распиливается», потому что в военной обстановке это не проконтролировать.
Ранее Евросоюз впервые в истории профинансировал закупки и доставку вооружений в зону конфликта. Он перевёл €300 млн льготных кредитов Украине в качестве второго транша макрофинансовой помощи, сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Также сообщалось, что Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские комплексы С-400 для борьбы с Москвой. Бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project Пол Колбе добавил, что взамен Анкара получит американские аналоги, а также возобновятся поставки F-35. Он напомнил, что покупка Анкарой российских вооружений вызвала резко негативную реакцию у Вашингтона.